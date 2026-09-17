UK Energy Bills Could Jump 25-30% From January as Gas Prices Soar

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Crude oil prices, which dipped yesterday, extended their losses earlier today following reports that Saudi Arabia will be exporting more oil through Oman while the East-West pipeline is repaired. At the time of writing, Brent crude was trading at $105.89 per barrel, with West Texas Intermediate at $102.39 per barrel. Earlier in the week, Brent topped $108 briefly, and WTI spiked to over $103 per barrel. The spike followed the latest Houthi attacks on Saudi energy infrastructure, notably the East-West pipeline that was sending crude to the Red Sea…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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