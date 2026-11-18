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18.11.2026 12:17:48
UBS setzt 2027 auf Europa und Gold
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Die UBS erwartet für 2027 weiter steigende Aktienmärkte und einen Goldpreis von 5000 Dollar je Unze. Gleichzeitig warnt die Grossbank vor den Risiken des KI-Booms. Bei Aktien bevorzugt sie inzwischen Europa gegenüber den USA.
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