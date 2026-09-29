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29.09.2026 07:19:50
UAE's Next $25 Billion Bet On India Includes Energy Sector
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Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI erobert 14'000 Punkte zurück -- DAX mit Gewinnen -- Wall Street fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. Anleger an den US-Börsen dürften am Dienstag zugreifen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.