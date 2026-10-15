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15.10.2026 07:19:07

U.S. Wants World Bank to Drop Ban on Upstream Oil and Gas Funding

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Crude oil prices retreated from yesterday’s highs earlier today, on the news that President Trump was considering lifting sanctions on tankers used to transport oil and fuels from Venezuela, Russia, and Iran in a bid to ease a deepening tanker crunch. At the time of writing, Brent crude was trading at $104.39 per barrel, after earlier in the week it topped $106, while West Texas Intermediate was trading at $94.02 per barrel, after yesterday it climbed close to $96 per barrel. The war in the Persian Gulf has tightened the availability of tankers…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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