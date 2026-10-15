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15.10.2026 07:19:07
U.S. Wants World Bank to Drop Ban on Upstream Oil and Gas Funding
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Börse aktuell - Live TickerZinssorgen sind zurück: SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- US-Handel endet auf grünem Terrain -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Donnerstag deutliche Gewinne, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.