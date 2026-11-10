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10.11.2026 02:00:00

U.S. Traders Weigh the Cost of Taking Trump’s Russian Diesel

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Two tankers carrying Russian diesel have diverted from their intended American destinations, while another remains in the North Atlantic without a declared unloading port, complicating President Donald Trump’s agreement with Vladimir Putin to ease fuel prices. The Treasury has authorized Russian diesel transactions, but lawmakers warn that companies handling U.S. imports could still violate a congressional ban. The Russian tanker Talisman and Sierra Leone-flagged Leruo departed the Baltic port of Primorsk in October, initially declaring destinations…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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