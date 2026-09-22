|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
22.09.2026 07:30:00
U.S. Threatens to Ground Iranian Airlines Worldwide
WerbungÖlpreis (WTI)
93.72 USD -2.15%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|93.72
|-2.06
|-2.15
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische und deutsche Aktienmarkt dürften sich am Dienstag zunächst kaum bewegen. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.