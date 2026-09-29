U.S. Taps Strategic Oil Reserve Again as Diesel Tops $6

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29.09.2026 20:20:00
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Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht verteidigen. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich mehrheitlich negative Vorzeichen.