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29.09.2026 20:20:00

U.S. Taps Strategic Oil Reserve Again as Diesel Tops $6

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The U.S. Department of Energy will offer another 40 million barrels of crude from the Strategic Petroleum Reserve as gasoline and diesel prices remain elevated nearly seven months into the Iran war. The barrels will be offered through an exchange, marking the final tranche of the 172 million barrels the United States pledged to a coordinated emergency release organized by the International Energy Agency. The SPR ended August with 286.6 million barrels after another 3.1 million barrels left the reserve during the week ending Aug. 28. That left the…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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