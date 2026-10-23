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23.10.2026 19:16:20

U.S. Rig Count Holds Steady as Oil Prices Surge

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The total number of active drilling rigs for oil and gas in the United States remained unchanged for the second week in a row this week, according to new data that Baker Hughes published on Friday, with the total rig count in the US staying at 603, up 53 from this same time last year. The number of active oil rigs rose by 1, to 460 during the latest reporting period, according to the data. This is 40 above this same time last year. The number of gas rigs fell by 1 to 132, which is 11 more than this time last year. Miscellaneous rigs stayed the…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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