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09.10.2026 19:31:16

U.S. Oil Drilling Continues to Inch Upward

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The total number of active drilling rigs for oil and gas in the United States rose this week, according to new data that Baker Hughes published on Friday, with the total rig count in the US rising to 603, up 56 from this same time last year. The number of active oil rigs rose by 6, reaching 462 during the latest reporting period, according to the data. This is 44 above this same time last year. The number of gas rigs fell by 1 to 132, which is 12 more than this time last year. Miscellaneous rigs stayed the same at 9. The latest EIA data showed…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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