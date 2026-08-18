U.S. Diesel Reserves Sit Near 23-Year Lows

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Brent and WTI futures remain below $100 a barrel on Tuesday morning, partly suppressed by governments releasing strategic oil reserves into global markets. But the more serious issue is building downstream, where the Russia-Ukraine war, strikes against energy infrastructure, and continued disruptions around the Strait of Hormuz are fueling the refined-products "perfect storm" we have repeatedly warned about. Oil extended gains this morning, with Brent trading around $91 a barrel after another vessel attack was reported near the Hormuz maritime…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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