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15.09.2026 18:00:00

U.S. Diesel Prices on Track for Record Year

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Diesel prices in the U.S. just climbed above the previous weekly record set in 2022, and the 2026 annual-average record is now within striking distance. Gasoline prices, while still elevated, are unlikely at this point to set a new annual record. The latest EIA data sharpen that divergence. For September 7, on-highway diesel jumped 36.8 cents to $5.967 per gallon nationally, surpassing the previous nominal weekly high of $5.810 set in June 2022. Regular gasoline rose 8.6 cents to $4.157, still well below its $5.006 weekly peak in June 2022. That…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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