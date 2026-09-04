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04.09.2026 07:40:00

U.S. Diesel Prices Hit All-Time High as Global Fuel Squeeze Deepens

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Crude oil prices extended their climb today and are set for a sharp weekly gain as the war in the Middle East continues with little chance of peace. At the time of writing, Brent crude was trading at $95.55 per barrel, and West Texas Intermediate was changing hands for $91.53 per barrel, as Iran and the United States traded missile strikes this week and Israel’s defense minister threatened “crippling” Iran’s infrastructure, both military and civilian, including energy facilities. “The market is entering a delicate…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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