Dieselpreis Benzin 10458426
2.25EUR
0.02EUR
0.94 %
02.09.2026
ABL
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Historisch
|
02.09.2026 21:00:00
U.S. Diesel Prices Close In on April War Peak
WerbungDieselpreis Benzin
2.25 EUR 0.94%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2.25
|0.02
|0.94
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI letztlich fester -- DAX zum Handelsende in Rot -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.