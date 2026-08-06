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06.08.2026 22:00:00
U.S. Diesel Exports Hit Record High as Global Supply Crunch Deepens
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.