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02.10.2026 16:30:00
U.S. Deploys Patriots to Shield Saudi Oil and Qatari Gas Facilities
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.