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02.10.2026 16:30:00

U.S. Deploys Patriots to Shield Saudi Oil and Qatari Gas Facilities

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The U.S. last month sent two additional Patriot missile batteries to protect energy infrastructure in Saudi Arabia and Qatar from Iranian strikes in case the war escalates again, U.S. officials and a Persian Gulf regional source told Axios on Friday. The U.S. military sent one Patriot missile battery to Saudi Arabia to protect a key oil-producing facility and another one to Qatar to help protect a natural gas site, according to Axios’ sources. Escalation in the region could flare up again if U.S. President Donald Trump decides to resume strikes…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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