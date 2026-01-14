Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’454 0.7%  SPI 18’520 0.6%  Dow 48’911 -0.6%  DAX 25’272 -0.6%  Euro 0.9313 -0.2%  EStoxx50 6’006 -0.4%  Gold 4’621 0.7%  Bitcoin 77’293 1.3%  Dollar 0.7986 -0.3%  Öl 65.9 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Sika41879292Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Zurich Insurance1107539
Top News
Citigroup-Aktie im Minus: Russland-Ausstieg belastet Gewinn
Apple-Aktie: Neues Kreativ-Abo mit klaren Zusagen zum Datenschutz
D-Wave-Aktie im Fokus: Kaum Impulse nach Quantum-Circuits-Deal
Ausblick: Morgan Stanley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tesla-Aktie im Fokus: Warum Analysten beim Ausblick für 2026 vorsichtig sind
Suche...
14.01.2026 16:51:12

U.S. Crude Oil Inventories Unexpectedly Rebound

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

(RTTNews) - The Energy Information Administration released a report on Wednesday showing an unexpected rebound by U.S. crude oil inventories in the week ended January 9th.

The report said crude oil inventories jumped by 3.4 million barrels last week after tumbling by 3.8 million barrels in the previous week. Economists had expected crude oil inventories to slump by 2.2 million barrels.

At 422.4 million barrels, U.S. crude oil inventories remain about 3 percent below the five-year average for this time of year, the EIA said.

The report also said gasoline inventories surged by 9.0 million barrels last week and are about 4 percent above the five-year average for this time of year.

Meanwhile, the EIA said distillate fuel inventories, which include heating oil and diesel, edged slightly lower last week and are about 4 percent below the five-year average for this time of year.

Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’311.38 11’694.90
Gold Krügerrand 1 oz 3’807.00 3’622.67
Gold Philharmoniker 1 oz 3’838.62 3’659.44
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 724.33 683.57
Goldbarren 250 g - philoro 30’249.52 29’262.17
Silber CombiBar® 100 g 372.72 250.34
Silber Maple Leaf 1 oz 92.55 73.10
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’713.39 2’333.43

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
UBS-Aktie etwas leichter: Gericht veurteilt Credit Suisse zu hoher Zahlung an Ex-Mitarbeiterin
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten
Aktien von TKMS, Rheinmetall & RENK im Minus: Gewinnmitnahmen oder nachhaltige Schwäche?
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie
D-Wave Quantum-Aktie stärker: Übernahme von Quantum Circuits beschäftigt Anleger weiterhin

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:08 Kreise: EU-Kommission muss sich erneut Misstrauensvotum stellen
17:05 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 14.01.2026 - 17.00 Uhr
17:00 ROUNDUP: Citigroup, Bank of America und Wells Fargo können nicht überzeugen
16:59 ROUNDUP: Irans Außenminister: Israel will USA in Krieg ziehen
16:54 Streit um Infrastruktur-Schutz - Viele Fragen an Dobrindt
16:48 Irans Außenminister: Israel will USA in Krieg ziehen
16:47 Bahn entschuldigt sich für Panne bei Entschädigungen
16:42 ROUNDUP/Aktien New York: Weitere Verluste - Bankenwerte nach Zahlen unter Druck
16:37 GNW-News: Affidea übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an LabPoint von der Lindenhofgruppe und stärkt damit seine Kompetenzen in Diagnostik und Labormedizin
16:35 PNE-Aktie gibt ab: Ergebnis 2025 unter Erwartungen wegen Abschreibungen