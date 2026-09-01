|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
01.09.2026 22:30:00
U.S. Crude Inventories Drop amid Continued SPR Draws
WerbungÖlpreis (Brent)
95.25 USD 5.26%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|95.25
|4.76
|5.26
|Ölpreis (WTI)
|90.22
|4.46
|5.20
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst im Plus -- DAX zum Handelsende tief im Minus -- Wall Street schliesslich leichter -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Leitindex zeigte sich am Dienstag oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt erlitt Verluste. Die US-Börsen bewegten sich im Minus. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.