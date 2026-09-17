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18.09.2026 00:00:00

Turkey Bets $108 Billion on Wind and Solar While Expanding Oil and Gas

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Turkey plans to spend $108 billion over the next ten years to develop its alternative energy infrastructure, eyeing 120 GW in installed wind and solar capacity. At the same time, Turkey is also spending heavily on securing long-term oil and gas supply—and planning to become a major regional gas hub for Europe. “Under our Renewable Energy 2035 Road Map, we aim to reach an installed capacity of 120 gigawatts in wind and solar power,” Turkey’s energy minister Arpaslan Bayraktar told Anadolu Agency. “To achieve this, we…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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