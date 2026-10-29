Trump's Russian Diesel Is a Legal Hot Potato With a Five-Year Fuse

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A Malta-flagged tanker called the Agioi Fanendes left the Russian port of Primorsk on Oct. 22 carrying nearly 40,000 metric tons of ultra-low-sulfur diesel, and ship-tracking data has it arriving at the Port of New York and New Jersey on Nov. 7, four days after the midterm elections. Nobody has publicly said who bought the fuel, and Sen. Richard Blumenthal, D-Conn., has asked the ship’s owner to identify the buyer and everyone else involved by Oct. 31. The cargo is the first visible piece of the deal President Donald Trump announced Oct.…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

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