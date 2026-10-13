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13.10.2026 16:00:00

Trump Defends Russian Diesel Deal as Energy Ceasefire Claims Unravel

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US President Donald Trump, in the face of sharp criticism from officials in Ukraine, Europe, and even his Republican party, defended his decision to allow Russian diesel exports and insisted an energy cease-fire between Kyiv and Moscow is in place despite a lack of confirmation from either side. Speaking to reporters on the White House lawn on October 12, Trump maintained that the truce was in place even as Ukrainian officials reported further Russian strikes. Asked whether the two sides had agreed to the cease-fire, Trump told reporters: “They…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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