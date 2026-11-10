Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’073 0.9%  SPI 21’185 0.7%  Dow 52’009 -0.7%  DAX 26’576 1.2%  Euro 0.9204 0.1%  EStoxx50 6’357 1.1%  Gold 4’057 -2.0%  Bitcoin 60’775 -1.4%  Dollar 0.8226 0.4%  Öl 89.3 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998NVIDIA994529Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Lonza: Mit neuer Power zu alten Höhen
VW-Aktie im Minus: Vollständige Europcar-Übernahme genehmigt
Bayer-Aktie fester: FDA gibt grünes Licht für Asundexian
Plug Power-Aktie gesucht: So schnitt der Wasserstoff-Spezialist im vergangenen Jahresviertel ab
Die grosse Börsenrotation: Defensive ETFs feiern ihr Comeback
Suche...
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

10.11.2026 06:20:00

Tribunal Hearings Begin in UK-Argentina Row Over Falklands Oil Project

Ölpreis (WTI)
84.38 USD -2.84%
Kaufen Verkaufen
Crude oil prices dropped to less than $92 per barrel for Brent and $86 for WTI following reports citing President Trump as not planning to attack Iran “at this point”. At the time of writing, Brent crude was trading at $91.61 per barrel, and West Texas Intermediate was at $85.81 per barrel, after crashing by 7% on Monday, as reports emerged that the United States was open to letting Iran enrich uranium to almost 4% and Iran was, reportedly, going to accept the suggestion. The reports have not been confirmed by official sources from…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Plug Power-Aktie gesucht: So schnitt der Wasserstoff-Spezialist im vergangenen Jahresviertel ab
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Dow schlussendlich deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
ABB-Aktie gesucht: Offenbar Abspaltung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte möglich
Gold überverkauft: BCA-Expertin sieht Chance – trotz starkem US-Dollar
NVIDIA-Aktie im Fokus: FBI ermittelt laut Trump zur Affäre von Konzernchef Huang
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.