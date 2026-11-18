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Singapur (awp) - Der Rohstoffhändler Trafigura hat sich Flüssigerdgas aus Fernost gesichert. Das Unternehmen hat einen langfristigen Liefervertrag mit Woodside Energy Trading Singapore unterschrieben.

So erhält Trafigura 1 Million Tonnen Flüssigerdgas (LNG) pro Jahr für bis zu zehn Jahre ab 2030, wie der Rohstoffhändler am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Damit vertiefe man die langjährige Beziehung zu Woodside, erklärte Trafigura-Chef Richard Holtum.

jb/hr