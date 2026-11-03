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03.11.2026 14:21:36

Trafigura beteiligt sich an CVR und investiert insgesamt über 1 Milliarde Dollar

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Genf (awp) - Die US-Tochter des Rohstoffhändlers Trafigura hat ein strategisches Abkommen mit der CVR Energy Ltd abgeschlossen. Damit soll CVR beim Kauf zweier Raffinerien in Nordamerika unterstützt und gleichzeitig eine Beteiligung an CVR aufgebaut werden.

Denn CVR hat mit der Marathon Petroleum Corp. die Übernahme der Mandan Raffinerie in Nord Dakota und der St. Paul Parg Raffinerie in Minnesota vereinbart. Um diese zu finanzieren, erhöht CVR das Kapital.

Trafigura wiederum zeichnet neue Aktien von CVR im Umfang von 800 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dadurch erhält Trafigura nach Abschluss des Deals mit den Raffinerien einen Minderheitsanteil an CVR. Gleichzeitig sieht das Abkommen mit CVR vor, das Trafigura künftig zum exklusiven Lieferanten von Erdöl und gleichzeitig zum Partner beim Handel mit den Zwischenprodukten der Raffinerien wird.

Insgesamt belaufen sich die Investitionen von Trafigura durch die Beteiligung und für Investitionen in den Zwischenhandel auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar.

cf/tp

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