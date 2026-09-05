Erdgaspreis - Natural Gas 274551
2.98USD
0.07USD
2.13 %
04.09.2026
NMN
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
05.09.2026 19:00:00
This Cattle Feedlot Turns Manure Into 1.2 Million MMBtu of Natural Gas a Year
WerbungErdgaspreis - Natural Gas
2.98 USD 2.13%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Erdgaspreis - Natural Gas
|2.98
|0.06
|2.13
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht nach oben. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.