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05.09.2026 19:00:00

This Cattle Feedlot Turns Manure Into 1.2 Million MMBtu of Natural Gas a Year

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A new project is seeking to turn cattle manure into a source of sustainable natural gas for energy production and shipping fuel. The initiative just broke ground in Broken Bow, Nebraska, where eight anaerobic digesters will process waste from the Adams Land & Cattle feedlot into what the project leads are hoping will be a lucrative and eco-friendly source of approximately 1.2 million MMBtu of pipeline-quality natural gas per year. “The Adams Land & Cattle RNG facility demonstrates how American agriculture can play an important role…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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