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06.11.2026 16:28:00

The Iran War Isn't Over, but Oil Traders Are Already Pricing In Peace

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Oil prices plunged 15% this week as hopes of a U.S.-Iran peace deal fueled bearish sentiment, despite continued attacks in the Strait of Hormuz.   Friday, November 06, 2026 Oil prices are set to record one of the steepest weekly losses in recent memory, with ICE Brent sliding a hefty 15% week-on-week to $99 per barrel on expectations of US-Iran diplomatic progress and a weakening window of opportunity for the Trump administration to continue hostilities in the Middle East. Whilst talk of a global supply glut might be a little premature –…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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