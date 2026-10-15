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16.10.2026 01:00:00

The Diesel Crunch Will Persist Well into 2027

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The recent rise in crude oil flows out of the Strait of Hormuz isn’t solving the world’s most pressing fuel problem—the diesel crunch and record diesel prices that start to feed into the wider economy. While Middle East crude oil flows are nearing pre-war levels, global diesel supply is much lower due to refinery constraints in the Middle East and Russia that the rest of the world cannot offset. The diesel squeeze hiked wholesale and retail prices to record highs in the middle of September as the market realized that crude oil…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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