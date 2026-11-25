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Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow schloss im Dienstagshandel höher, US-Techtitel verloren. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.