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27.08.2026 09:30:00

Thailand Accelerates Clean Energy Push to Cut LNG Dependence

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Crude oil prices extended their decline for the fourth day today on news that Qatar’s Prime Minister will visit Tehran today to discuss the possibility of reopening the Strait of Hormuz. At the time of writing, Brent crude was trading at $87.46 per barrel, with West Texas Intermediate at $81.83 per barrel, despite a new report about a strike on a tanker in Hormuz. No details about the visit by Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani to Tehran were made public besides a statement from Iran’s Foreign Ministry spokesman Esmaeil Baghaei…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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