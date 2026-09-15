Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’804 -0.5%  SPI 19’455 -0.4%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’402 -0.2%  Euro 0.9448 0.1%  EStoxx50 6’237 -0.4%  Gold 4’294 -0.1%  Bitcoin 61’972 -3.1%  Dollar 0.8186 0.2%  Öl 108.5 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500 vor Belastungsprobe: Trumps Politik und hohe Bewertung nähren Korrekturängste
Apple-Aktie dennoch tiefer: SpaceX- und Tesla-CEO Musk lässt Wettbewerbsklage gegen iKonzern fallen
SpaceX-Aktie schwächer: Ist eine 3-Billionen-Dollar-Bewertung realistisch?
dormakaba-Aktie: Schliesstechnik-Konzern übernimmt Anbieter von digitalen Hotelschlüsseln
Ölpreis und Fed im Fokus: Darum bewegt sich der Franken kaum zu US-Dollar und Euro
Suche...
ETF Sparplan

Erdgaspreis - Natural Gas 274551

2.94
USD
0.04
USD
1.66 %
23:00:00
NMN
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

15.09.2026 22:00:00

Texas Pumped Over a Quarter of All U.S. Natural Gas in 2025

Erdgaspreis - Natural Gas
2.94 USD 1.66%
Kaufen Verkaufen
U.S. gross natural gas withdrawals reached 47.7 trillion cubic feet in 2025, with a small group of states accounting for most of the total. Much of this output comes from prolific shale formations such as the Permian, Marcellus, Haynesville, and Eagle Ford. This map, via Visual Capitalist's Niccolo Conte, shows 2025 gross natural gas withdrawals by state and producing area using data from the U.S. Energy Information Administration, with the latest available 2024 figures used for five states. Gross withdrawals measure total well-stream production…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
HUGO BOSS-Aktie tiefer: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf
Tech-Aktien kräftig unter Druck: Warum die NVIDIA-Aktie dagegen halten könnte

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.