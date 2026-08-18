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18.08.2026 06:35:44
Tankers U-Turn at Hormuz as Iran Tightens Its Grip
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85.19 USD 0.82%
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|85.19
|0.69
|0.82
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