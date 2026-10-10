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11.10.2026 01:00:00

Tanker Rates Soar to Record as Oil Crisis Becomes Shipping Crisis

Ölpreis (WTI)
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The cost of shipping crude oil soared to record highs last month as the Iran war reshuffled trade routes and patterns and tied up more tankers in inefficient and lengthy voyages. Supertanker rates soared in September to above $1 million per day on the Persian Gulf to China route—a record high. The September record was soon smashed as freight rates soared by another 40% in the first week of October alone, to top $1.4 million per day on the Gulf to East Asia trip this week, according to data compiled by Bloomberg. The increased flows of oil…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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