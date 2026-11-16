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16.11.2026 21:25:50
Studie von Harvard-Forschern: CO2-Emissionen von US-Rechenzentren so hoch wie die ganzer Länder
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