Strathcona Pitches 250,000-Bpd Oil Export Route to Asia
Strathcona Pitches 250,000-Bpd Oil Export Route to Asia
Canadian oil producer Strathcona Resources wants to export up to 250,000 barrels per day of crude from British Columbia’s northern coast using rail shipments and a new marine terminal to reach Asian markets. But first, it needs Ottawa to make an exception to its oil tanker ban. Strathcona Chairman Adam Waterous told Bloomberg that the company plans to approach Prime Minister Mark Carney’s government as early as next week with a proposal to move crude by rail to a new export terminal in Prince Rupert. Waterous believes exports could…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com