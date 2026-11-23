Erdgaspreis - Natural Gas 274551
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23.11.2026 06:50:00
Storms and Drones Disrupt Russia’s Oil Exports
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