|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
27.11.2026 06:18:44
Stockpiling Will Support Oil Prices in 2027, Energy Aspects Says
AnzeigeÖlpreis (WTI)
83.9 USD 0.26%
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|83.90
|0.22
|0.26
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX legt zu -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich vor dem Wochenende stärker. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.