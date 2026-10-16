Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.3%  SPI 20’289 0.2%  Dow 51’929 -0.5%  DAX 25’623 1.0%  Euro 0.9259 -0.2%  EStoxx50 6’204 0.6%  Gold 4’171 0.0%  Bitcoin 67’151 -1.2%  Dollar 0.8240 -0.3%  Öl 109.7 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Franken steigt vor dem Wochenende zum US-Dollar und Euro
NVIDIA-Aktie: Morgan Stanley kürt den Chipkonzern erneut zur ersten Wahl
Uber-Aktie leichter: Das Zürcher Robotaxi verzögert sich
NVIDIA-Aktie & Co.: Novogratz warnt vor Überhitzung bei KI-Werten, will aber trotzdem dabei sein
DHL-Aktie gesucht: Gewinnziel für dieses Jahr hochgeschraubt
Suche...
Plus500 Depot

Dieselpreis Benzin 10458426

2.28
EUR
0.01
EUR
0.57 %
00:00:00
ABL
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten
Historisch
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Historisch

16.10.2026 02:00:00

Standard Chartered: Trump's Russian Diesel Won't Add New Supply

Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.57%
Kaufen Verkaufen
Oil prices were mixed in Thursday's trading session, with prospects of the United States easing restrictions on Russia's crude helping ease the international benchmark while attacks on vessels in the Middle East provided support. Brent crude for December delivery was down 0.2% to trade at $106 per barrel at 2.49 pm ET, while WTI crude for November delivery jumped 3.6% to trade at $98 per barrel. However, commodity analysts at Standard Chartered have predicted that crude prices will remain elevated despite heightened volatility, with risks still…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie etwas leichter: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
UBS-Aktie fester: Grossbritannien wittert offenbar Chance im Streit um verschärfte Kapitalvorschriften
SpaceX-Aktie verliert: Drosselung von Satelliteninternet in der Ukraine wieder aufgehoben
Kuros-Aktie sinkt dennoch: Jahresziele angehoben
Zinssorgen sind zurück: SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- US-Handel endet auf grünem Terrain -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Rüstungsaktien beflügelt: Was hinter dem Kurssprung von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS steckt

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 42/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 42/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.