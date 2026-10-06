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06.10.2026 02:00:00

Standard Chartered Says Hormuz Oil Flows Are Far From Normal

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Oil flows through the Middle East have staged an impressive rebound, with export volumes recovering to near pre-war levels even as traffic through the Strait of Hormuz remains well below normal. Standard Chartered estimates crude and condensate exports from the Gulf, excluding Iran and including bypass routes such as Fujairah and the Red Sea, reached roughly 16.5 million barrels per day (bpd) in September, broadly back to pre-war volumes. But only 60% of those barrels crossed the Strait of Hormuz, compared with 83% before the war. Standard Chartered…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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