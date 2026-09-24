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24.09.2026 12:26:00
Staatsanleihen: Kurse fallen und Renditen steigen wegen hoher Ölpreise und hoher Verschuldung
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