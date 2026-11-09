Dieselpreis Benzin 10458426
2.26EUR
0.01EUR
0.40 %
00:00:00
ABL
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Historisch
|
09.11.2026 15:16:00
Spritpreise: Sinkender Ölpreis sorgt für Erholung bei E10, Benzin und Diesel
AnzeigeDieselpreis Benzin
2.26 EUR 0.4%
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2.26
|0.01
|0.40
|Super Benzin
|2.02
|0.01
|0.30
|Ölpreis (Brent)
|93.67
|-4.65
|-4.73
|Ölpreis (WTI)
|87.66
|-3.17
|-3.49
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.