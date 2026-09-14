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14.09.2026 11:59:00
Spritpreis: Spritpreis bald bei drei Euro? Diskussion um Entlastung flammt auf.
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