Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’972 1.4%  SPI 19’649 1.0%  Dow 52’318 -0.5%  DAX 25’427 -0.6%  Euro 0.9434 -0.4%  EStoxx50 6’250 -1.2%  Gold 4’269 -1.8%  Bitcoin 63’599 1.4%  Dollar 0.8181 0.2%  Öl 109.3 4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
GSK-Aktie gewinnt: Gute Studiendaten für wichtiges Krebsmedikament
Hapag-Lloyd-Aktie steigt deutlich: Trotz israelischem Veto wird weiterhin ZIM-Übernahme angestrebt
Brenntag-Aktie legt zu: 500 Millionen Euro frisches Geld am Anleihemarkt
Tech-Aktien kräftig unter Druck: Warum die NVIDIA-Aktie dagegen halten könnte
Suche...

Super Benzinpreis FINR4

2.29
EUR
0.01
EUR
0.22 %
00:00:00
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten
Historisch Chart (gross) Nachrichten
Snapshot

Historisch

Chart (gross)

Nachrichten

14.09.2026 11:59:00

Spritpreis: Benzin E10 auf Rekordhoch, Diesel kurz davor

Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Novartis: Neuromuskulärer Wirkstoffkandidat verfehlt Ziel in Spätphasenstudie
Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung - Moderna-Kurs verdoppelt sich
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktien New York: Verluste - Anleger agieren weiter vorsichtig
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Minuszeichen in Zürich: SMI schwächelt zum Start
Tesla-Aktie im Blick: Neuer Roadster-Termin steht anscheinend fest

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.