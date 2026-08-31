Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’328 0.3%  SPI 20’133 0.1%  Dow 52’954 -0.4%  DAX 26’014 -0.9%  Euro 0.9396 0.1%  EStoxx50 6’384 -0.6%  Gold 4’356 -2.1%  Bitcoin 63’276 -0.4%  Dollar 0.8099 0.2%  Öl 92.7 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren verloren
S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Apple von vor einem Jahr verdient
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

31.08.2026 23:08:43

Spekulation um Fed-Entscheidung: Hohe Ölpreise und Zinssorgen belasten die Wall Street

Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
Partners Group-Aktie bricht massiv ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
UBS-Aktie in Rot: Ständeratskommission setzt bei Eigenkapitalregeln auf Kompromisslösung
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
So schätzen Analysten die UBS-Aktie ein
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Finanzkonzern investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im August 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Le ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.