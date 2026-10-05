South Korea Plans to Triple Canadian Crude Imports as Saudi Share Slips

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Crude oil prices fell in early trading, though Brent remained above $100, after a report from Kpler revealed that flows out of the Strait of Hormuz are now above pre-war levels. The same firm made headlines last week after saying tanker traffic via Hormuz was close to pre-war levels, despite Houthi attacks on Saudi energy infrastructure and Iranian attacks on tankers in Hormuz. At the time of writing, Brent crude was trading at $101.20 per barrel, with West Texas Intermediate at $89.73 per barrel. Brent was actually up from Friday in absolute terms,…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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