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Rohstoffkurse im Fokus 04.11.2026 13:17:06

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Mittwochmittag am Rohstoffmarkt

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Mittwochmittag am Rohstoffmarkt

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

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Der Goldpreis kletterte um 13:13 Uhr um 2,62 Prozent auf 4.033,33 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.930,30 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 3,96 Prozent auf 51,78 US-Dollar, nach 49,81 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.459,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.430,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,06 Prozent.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 994,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (940,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 5,74 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -1,27 Prozent auf 102,28 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 103,60 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:13 Uhr ab. Es geht -1,00 Prozent auf 95,13 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 96,09 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Baumwolle um 1,45 Prozent auf 0,78 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,77 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -1,36 Prozent auf 2,80 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,84 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Kakaopreis bei 4.084,00 Britische Pfund gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.114,00 Britische Pfund).

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,28 Prozent auf 4,41 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,43 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,87 Prozent auf 11,93 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 12,03 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,50 Prozent auf 316,40 US-Dollar. Am Vortag standen noch 318,00 US-Dollar an der Tafel.

Nach 0,65 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochmittag um -1,15 Prozent auf 0,65 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar) geht es um 0,49 Prozent auf 0,18 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,14 Prozent auf 2,89 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,90 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -0,66 Prozent auf 118,88 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 119,67 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock.com

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