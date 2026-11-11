Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’020 -0.1%  SPI 21’134 -0.1%  Dow 52’232 -0.3%  DAX 26’579 0.9%  Euro 0.9228 0.1%  EStoxx50 6’379 0.8%  Gold 4’049 0.4%  Bitcoin 60’968 0.3%  Dollar 0.8285 0.4%  Öl 92.7 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Alcon43249246Roche149905998
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag
CoreWeave-Aktie zweistellig im Plus: Umsatz wächst um 170 Prozent – Prognose erneut angehoben
Meta-Aktie dennoch fester: Millionenbusse nach Urteil in Brasilien
Gold und Bitcoin als Sicherheit für Kredite: Was Anleger jetzt wissen sollten
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy
Suche...
ETF Sparplan
Gold, Öl & Co. aktuell 11.11.2026 10:13:20

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis wertet am Mittwochvormittag um 0,64 Prozent auf 4.057,40 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.031,60 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (51,49 US-Dollar) geht es um 2,93 Prozent auf 53,00 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,59 Prozent auf 1.563,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.538,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 4,43 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.073,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.028,00 US-Dollar lag.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,19 Prozent auf 91,66 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,49 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -0,13 Prozent auf 85,93 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 86,04 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 09:56 Uhr zieht der Baumwolle um 0,60 Prozent auf 0,79 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,79 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,45 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 09:59 Uhr notiert der Maispreis 0,06 Prozent stärker bei 4,49 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,49 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,35 Prozent auf 12,20 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,25 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Sojabohnenmehlpreis um 0,03 Prozent auf 326,60 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 326,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,63 US-Dollar am Vortag auf 0,63 US-Dollar nach oben (+0,92Prozent).

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,67 Prozent auf 3,32 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,30 US-Dollar.

Daneben wertet der Heizölpreis um 10:10 Uhr auf. Es geht 0,97 Prozent auf 110,16 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 109,10 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 1,64 Prozent auf 136,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 134,00 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Infineon-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Nachmittag ausgebremst
On-Aktie knickt ein: Wachstum hat sich etwas abgeschwächt - Beschleunigung im Schlussquartal erwartet
SMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Wall Street geht schwach in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie im Fokus: FBI ermittelt laut Trump zur Affäre von Konzernchef Huang

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.