So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

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Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.346,05 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,67 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.317,30 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Silberpreis um 10:10 Uhr auf. Es geht 0,53 Prozent auf 63,91 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 63,57 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Platinpreis um 0,17 Prozent auf 1.801,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.798,00 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 1,32 Prozent auf 1.302,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.285,50 US-Dollar.

Nach 107,63 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Freitagvormittag um -2,03 Prozent auf 105,45 US-Dollar gesunken.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -1,43 Prozent auf 101,01 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 102,48 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Abschläge in Höhe von -1,62 Prozent auf 3,49 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,54 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 13,16 US-Dollar am Vortag auf 13,00 US-Dollar nach unten (--1,23 Prozent).

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -1,38 Prozent auf 344,00 US-Dollar, nach 348,80 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -1,28 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,71 US-Dollar.

Daneben sinkt der Zuckerpreis um -1,33 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,19 US-Dollar.

Nach 2,83 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag um -0,49 Prozent auf 2,82 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 09:53 Uhr steht ein Minus von -0,43 Prozent auf 16,13 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 16,20 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,20 Prozent auf 133,94 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 133,67 US-Dollar.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nach unten. Der Kohlepreis gibt -1,67 Prozent auf 138,40 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 140,75 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.ch