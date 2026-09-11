Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’575 1.0%  DAX 25’557 0.8%  Euro 0.9467 0.3%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’369 1.2%  Bitcoin 64’011 2.6%  Dollar 0.8159 0.4%  Öl 104.8 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Zurich-Aktie im Plus: Zurich und Allianz anscheinend mit Risiko bei Eisenerzhändler Radiant World
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Stadler Rail-Aktie gesucht: Langfristigen Servicevertrag mit CapMetro in Austin abgeschlossen
VW-Aktie tiefer: Arbeitnehmer wollen Vorstand zu Gesprächen zwingen
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Suche...
Rohstoffe aktuell 11.09.2026 10:13:20

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.346,05 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,67 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.317,30 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Silberpreis um 10:10 Uhr auf. Es geht 0,53 Prozent auf 63,91 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 63,57 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Platinpreis um 0,17 Prozent auf 1.801,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.798,00 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 1,32 Prozent auf 1.302,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.285,50 US-Dollar.

Nach 107,63 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Freitagvormittag um -2,03 Prozent auf 105,45 US-Dollar gesunken.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -1,43 Prozent auf 101,01 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 102,48 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Abschläge in Höhe von -1,62 Prozent auf 3,49 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,54 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 13,16 US-Dollar am Vortag auf 13,00 US-Dollar nach unten (--1,23 Prozent).

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -1,38 Prozent auf 344,00 US-Dollar, nach 348,80 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -1,28 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,71 US-Dollar.

Daneben sinkt der Zuckerpreis um -1,33 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,19 US-Dollar.

Nach 2,83 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag um -0,49 Prozent auf 2,82 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 09:53 Uhr steht ein Minus von -0,43 Prozent auf 16,13 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 16,20 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,20 Prozent auf 133,94 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 133,67 US-Dollar.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nach unten. Der Kohlepreis gibt -1,67 Prozent auf 138,40 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 140,75 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/37: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/37. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.