|Öl & Co. unter der Lupe
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02.10.2026 13:17:06
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.
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Der Goldpreis wertet am Freitagmittag um 0,16 Prozent auf 4.185,37 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.178,86 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Silberpreis um 0,25 Prozent auf 61,02 US-Dollar. Am Vortag standen noch 60,87 US-Dollar an der Tafel.
Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 1,11 Prozent auf 1.733,00 US-Dollar, nach 1.714,00 US-Dollar am Vortag.
Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,83 Prozent auf 1.196,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.175,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -2,38 Prozent auf 99,88 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 102,31 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -3,89 Prozent niedriger bei 89,26 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 92,87 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 12:33 Uhr fällt der Haferpreis um -0,30 Prozent auf 4,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,11 US-Dollar an der Tafel.
Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit einem Kursgewinn. Um 13:02 Uhr notiert der Kaffeepreis 2,36 Prozent stärker bei 2,95 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,88 US-Dollar.
Nach 4.032,00 Britische Pfund am Vortag ist der Kakaopreis am Freitagmittag um 2,06 Prozent auf 4.115,00 Britische Pfund gestiegen.
Inzwischen fällt der Maispreis um -0,45 Prozent auf 5,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 5,02 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,51 Prozent auf 12,78 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,84 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagmittag nach. Um -1,53 Prozent auf 346,70 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 352,10 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,16 Prozent auf 0,67 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,67 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 1,74 Prozent auf 0,19 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,62 Prozent auf 2,92 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,97 US-Dollar.
Daneben sinkt der Heizölpreis um -3,45 Prozent auf 118,35 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 122,58 US-Dollar.
Zudem gibt der Kohlepreis am Freitagmittag nach. Um -0,97 Prozent auf 142,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 143,90 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
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