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Rohstoffkurse aktuell 21.09.2026 13:17:06

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

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Der Goldpreis ist am Mittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 13:13 Uhr -0,75 Prozent auf 4.347,15 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.380,05 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Silberpreis um -0,69 Prozent auf 65,87 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 66,33 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.801,50 US-Dollar) geht es um -0,22 Prozent auf 1.797,50 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -0,73 Prozent auf 1.299,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.309,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit Verlusten. Um 13:04 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) -2,72 Prozent niedriger bei 101,04 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 103,87 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -2,52 Prozent auf 97,77 US-Dollar, nach 100,30 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,77 US-Dollar) geht es um 3,33 Prozent auf 0,80 US-Dollar nach oben.

Zudem gibt der Haferpreis am Montagmittag nach. Um -0,62 Prozent auf 4,04 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 4,07 US-Dollar.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -5,08 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 13:03 Uhr auf 2,80 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 2,95 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Zugewinne in Höhe von 3,10 Prozent auf 4.056,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 3.934,00 Britische Pfund.

Zudem steigt der Maispreis. Um 1,04 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 13:03 Uhr auf 5,33 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 5,28 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 13,11 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 13,04 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,93 Prozent auf 357,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 354,60 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -0,62 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 13:01 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,06 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,17 US-Dollar an der Tafel.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,72 Prozent auf 2,86 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,91 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 12:35 Uhr wurde ein Preis von 16,16 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 16,16 US-Dollar.

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -2,96 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 13:13 Uhr auf 129,71 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 133,67 US-Dollar lag.

Nach 137,05 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Montagmittag um -0,22 Prozent auf 136,75 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ssuaphotos / Shutterstock.com
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