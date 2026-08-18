So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag

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Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.393,04 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 13:13 Uhr um -0,54 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.416,83 US-Dollar stand.

Daneben sinkt der Silberpreis um -1,17 Prozent auf 65,06 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 65,83 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -1,94 Prozent auf 1.747,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.782,00 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 13:12 Uhr fällt der Palladiumpreis um -1,01 Prozent auf 1.325,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.339,00 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -0,14 Prozent auf 90,74 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 90,87 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 0,47 Prozent auf 84,90 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 84,50 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 13:00 Uhr steht ein Plus von 1,27 Prozent auf 3,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 3,45 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -0,30 Prozent auf 4.289,00 Britische Pfund, nach 4.302,00 Britische Pfund am Vortag.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,68 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,65 US-Dollar).

Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,73 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 13:02 Uhr auf 12,10 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 12,01 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 315,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (312,10 US-Dollar).

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,43 Prozent auf 0,72 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,71 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 3,08 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 13:14 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 0,26 Prozent stärker bei 2,70 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 13:12 Uhr steht ein Minus von -0,68 Prozent auf 116,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 117,29 US-Dollar.

Derweil geht es für den Holzpreis südwärts. Der Holzpreis sinkt -0,17 Prozent auf 572,00 US-Dollar, nach 573,00 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.ch