So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt

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Der Goldpreis reduzierte sich um 10:10 Uhr um -1,39 Prozent auf 4.083,38 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.140,97 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 10:09 Uhr gibt der Silberpreis um -3,66 Prozent auf 55,88 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 58,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt der Platinpreis am Donnerstagvormittag nach. Um -2,27 Prozent auf 1.596,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.633,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -3,44 Prozent auf 1.053,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.091,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 3,16 Prozent auf 112,26 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 108,82 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 2,81 Prozent stärker bei 99,88 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 97,15 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Baumwolle um -0,62 Prozent auf 0,81 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,82 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Haferpreis um 08:16 Uhr ab. Es geht -0,07 Prozent auf 3,81 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,81 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,63 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,22 Prozent.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 12,45 US-Dollar am Vortag auf 12,44 US-Dollar nach unten (--0,10 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,43 Prozent auf 346,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 348,30 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,66 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,29 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,20 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -0,54 Prozent auf 2,78 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,79 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 2,73 Prozent auf 129,18 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 125,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch